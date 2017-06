The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1VGA1 VIENNA INS.GRP 17-47 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2BPEV8 BASF SE OPA.17/23 OO BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0EV98 DEKA IHS SERIE 7523 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KWX7 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0K1V9 DEKA STUFENZINS ANL 17/30 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KWY5 DEKA AUD FESTZINS 17/19 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000DK0KWZ2 DEKA NOK FESTZINS 17/20 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000HLB5DA8 LB.HESS.THR.CARRARA06I/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DB6 LB.HESS.-THR.IS.06B/2017 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DC4 LB.HESS.THR.CARRARA06J/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB2EB9 UC-HVB STUFAN 24 BD01 BON EUR N

CA XFRA FI4000266614 CAVERION OYJ.UND. FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0048662232 ROTHSCH.CONT.FIN. 94/UND. BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0726711046 ASIAN DEV. BK 12/19 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0805559209 B.N.G. 12/17 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0884723148 AKBANK T.A.S. 13/18 REGS BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0895744042 EUR. BK REC.DEV.13/23 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0898745210 TUERKIYE GAR.BK 13/18REGS BD02 BON TRY N

CA XFRA XS0898746614 TUERKIYE GAR.BK 2018 144A BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1513744091 TUERKIYE GAR.BK 16/21 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1632767718 HEMSOE FASTIG. 17/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1632891138 B.N.G. 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA ANW XFRA AU000000IMC7 IMMURON LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1GN XFRA CA12507V1040 CBLT INC. EQ00 EQU EUR N