FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA USQ08328AA64 A.N.Z.(L.B.) 16/UND. FLR 0.000 %

3BCB XFRA BE6254003252 BARRY CALLEBAUT SVCS13/23 0.000 %

SBS XFRA DE000STRA555 STRATEC BIOMEDICAL NA ON 0.770 EUR

3GZA XFRA ID1000129307 JAYA KONSTR.MANGG. RP 20

OD6Z XFRA DE0008488990 BREMEN TRUST-WARBURG-FDS 0.600 EUR

M9X XFRA US96524V1061 WHITEHORS.FIN.INC.DL-,001 0.317 EUR

QDVQ XFRA IE00BYM31M36 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD 0.107 EUR

IHP XFRA US2544231069 DINEEQUITY INC. DL-,01 0.866 EUR

2H4 XFRA GB00BD0NVK62 HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01 0.002 EUR

WY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.589 EUR

UNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.669 EUR

TUL1 XFRA US9001112047 TURKCELL ILETISIM H.2,5/1 0.287 EUR

S9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.089 EUR

SHI XFRA US82935M1099 SINOPEC SHAN H YC1ADR/100 3.237 EUR

LN3 XFRA US5272881047 LEUCADIA NATL DL 1 0.056 EUR

HU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.071 EUR

GR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.375 EUR

GEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.214 EUR

DGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.736 EUR

CP5 XFRA US1689051076 CHILDREN'S PLACE INC. 0.357 EUR

4RH XFRA US78377T1079 RYMAN HOSPITALITY PROP. 0.714 EUR

XPH XFRA US0320951017 AMPHENOL CORP. A DL-,001 0.143 EUR

TUL XFRA TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM TN 1 0.115 EUR

YP9 XFRA KYG9884T1013 YUZHOU PPTS CO.REGS HD-10 0.025 EUR

T9P XFRA KYG886801060 TIANJIN PORT DEV.H. HD-10 0.004 EUR

KID1 XFRA KYG716591170 POLYTEC ASS. HLDGS HD-,10 0.001 EUR

XSP XFRA KYG211891083 CHINA SCE PPTY HLDGS REGS 0.016 EUR

PJS1 XFRA IE00B5ZR2157 PFISETF.-EO SH.MAT.S.EOIN 0.001 EUR

3MG XFRA HK0880043028 SJM HLDGS LTD 0.021 EUR

CPF XFRA HK0267001375 CITIC LTD. 0.026 EUR

KOX XFRA HK0034000254 KOWLOON DEVELOP. 0.045 EUR

IGQ5 XFRA GB00B1YW4409 3I GROUP PLC LS-,738636 0.210 EUR

SVT1 XFRA GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT LS-,9789 0.556 EUR

OVW XFRA GB0007990962 SHAFTESBURY PLC LS-,25 0.090 EUR

OHP XFRA GB0006825383 PERSIMMON PLC LS-,10 1.250 EUR