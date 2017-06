FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

JSN XFRA US47760A1088 JIVE SOFTWARE INC.DL-0001

ACT XFRA CH0010532478 ACTELION LTD SF 0,50

VSC XFRA DE000A14KL72 4SC AG

DVEU XFRA DE000A143TJ9 SS.M.II-FT.RA.E.E.I.P.ADZ

XFRA CA3934191063 GREEN SWAN CAPITAL O.N.

XFRA US83086T3077 SKYPEOPLE FRUIT JUICE