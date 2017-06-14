FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DVEU XETR DE000A143TJ9 SS.M.II-FT.RA.E.E.I.P.ADZ
VSC XETR DE000A14KL72 4SC AG
ACT XETR CH0010532478 ACTELION LTD SF 0,50
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DVEU XETR DE000A143TJ9 SS.M.II-FT.RA.E.E.I.P.ADZ
VSC XETR DE000A14KL72 4SC AG
ACT XETR CH0010532478 ACTELION LTD SF 0,50