FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.06.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XER XFRA US9841211033 XEROX CORP. DL 1

IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,01

PU8 XFRA GRS434003000 PUBL.POWER GR.INH.EO 4,60

TB8A XFRA GB00B4X3Q493 STERLING ENERGY LS-,40

K1P2 XFRA GB00B29PWM59 IGAS ENERGY PLCLS-,000001

GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 10

G5L XFRA CH0012488190 AEVIS VICTORIA NA SF 5

TGHA XFRA LU1611544237 LOGWIN AG O.N.