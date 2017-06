Bangalore und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) -



Umstellung mit minimaler Geschäftsunterbrechung auf Kundenseite



Mindtree, führendes Unternehmen für digitale Transformations- und Technologiedienste, kündigt die Verfügbarkeit von ATLAS für SAP an, ein Managed Service-Angebot, welches SAP-Kunden die nahtlose Umstellung von "laufenden Geschäftsvorgängen" für eine "Umwandlung von Geschäftsvorgängen" ermöglicht.



ATLAS für SAP unterstützt den risikofreien Übergang von SAP-Anwendungslandschaften und optimiert Vorgänge mittels Automatisierung. Die Umstellung kann wahlweise über eine SAP HANA-Migration, private/öffentliche Cloud Deployment-Modelle oder eine Implementierung der neuen digitalen SAP S/4 HANA-Suite erfolgen. Auf diese Weise lassen sich SAP-Anwendungen so entwickeln und einsetzen, dass sie mit Geschäftsanforderungen des digitalen Zeitalters einhergehen.



ATLAS für SAP vereint eine Reihe von SAP-Werkzeugen und -Methodologien, einschließlich der Solution Manager-Sammlung, der Activate-Kombination, der SAP HANA-Expertise aus den erstklassigen SAP-Exzellenzzentren von Mindtree sowie der bewährten Track Record-Funktion zur Verwaltung von Cloud-Infrastrukturen und Testplattformen. Mindtree ist einer der wenigen SAP-Partner, die beide Konzepte - Agile und DevOps - erfolgreich für SAP eingesetzt haben.



Das Angebot basiert auf der Managed Services-Plattform ATLAS von Mindtree, die aus Prozessen, Werkzeugen, Acceleratoren und Dashboards besteht, die über 100 große Unternehmen in der Effizienzsteigerung ihre Technologvorgänge und -dienste unterstützt haben. Die individuellen Werkzeuge dieses Frameworks lassen sich über sämtliche Anwendungen im Managed Service-Dialog einsetzen. Mit ATLAS für SAP werden diese Werkzeuge auf die besonderen Anforderungen einer SAP-orientierten Anwendungslandschaft ausgerichtet.



"Unter Verwendung der leistungsstarken SAP HANA-Suite und der Cloud wird Kunden mit ATLAS für SAP von Mindtree ermöglicht, Geschäftsvorgänge mit nur minimaler Unterbrechung fortzusetzen - auf ihrem Weg in eine elegante und praktische SAP-Landschaft", so Arun Rangaraju, Senior Vice President bei Mindtree und Global Head für SAP.



Über Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) bietet digitale Transformations- und Technologiedienste von der Idee bis zur Realisierung, was Global 2000-Kunden ermöglicht, die Konkurrenz hinter sich zu lassen. "Digital seit der ersten Stunde" - Mindtree schafft einen agilen, gemeinschaftlichen Ansatz zur Erstellung kundenspezifischer Lösungen über die gesamte digitale Wertschöpfungskette hinweg. Gleichzeitig unterstützt das Unternehmen mit einer ausgeprägten Expertise in den Bereichen Infrastruktur- und Anwendungsmanagement die Optimierung des IT-Bereichs und dessen Umwandlung in ein strategisches Asset. Unabhängig davon, ob Sie Ihr Unternehmen herausstellen, Geschäftsfunktionen neu definieren oder den Ertrag steigern möchten, Mindtree wird Sie ans Ziel begleiten. Unter http://www.mindtree.com erfahren Sie mehr.



Sämtliche obenerwähnte Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise registrierte Markenzeichen.



