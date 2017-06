Das Auto von morgen, da sind sich die Experten einig, wird elektrisch unterwegs sein. 2016 gab es weltweit bereits 1,3 Mio. Elektrofahrzeuge, 73 Prozent mehr als vor einem Jahr. Allein in China hat sich der Bestand an E-Autos seit 2015 verdreifacht. Allerdings ist der Anteil elektrisch betriebener Fahrzeuge im Straßenverkehr noch gering. 95 Prozent der Autos fahren noch immer mit fossilen Brennstoffen.1 Nach Schätzungen der Unternehmensberatung McKinsey wird im Jahr 2030 höchstens jeder zweite Neuwagen ein E-Auto sein. Es wird also noch etwas dauern, bis das Elektroauto den Verbrennungsmotor abgelöst hat. Dennoch sind die Vorboten nicht zu übersehen. Schon heute sind Elektrofahrzeuge mit verschiedensten Batterie- und Antriebskonzepten auf dem Markt. Ihr Absatz wird durch steuerliche Anreize und immer strengere CO2-Grenzwerte zusätzlich stimuliert. Um Ressourcen zu schonen und klimaschädliche Emissionen weiter zu reduzieren, ist die Automobilindustrie dazu übergegangen, immer mehr mechanisch betriebene Teile durch elektrische zu ersetzen.

Die Elektronik spielt im Auto eine immer größere Rolle

Heute werden bis zu 100 Steuergeräte in einem Mittelklassefahrzeug verbaut. Fahrerassistenzsysteme ermöglichen ein noch nie dagewesenes Maß an Komfort und Sicherheit. Autonom und damit selbstständig fahrende Autos sind dank einer immer ausgefeilteren Elektronik und Sensorik schon heute Realität. Und auch die Digitalisierung schreitet voran. Das Auto von morgen wird dank einer Vielzahl von Touchscreens und optischer Displays mit dem Internet verbunden sein und damit zur rollenden Kommunikationszentrale. ...

