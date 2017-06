Die axiale Förderung transportiert das Produkt schonender, als wenn das Produkt zusammen mit den Förderelementen rotiert und dadurch geschleudert wird und auch die geringere Fördergeschwindigkeit wird zum Vorteil für sensible Produkte. Negative Auswirkungen des Schleuderns wie Zerstörung von Partikeln, erhöhte Abrasion oder Schaumbildung vermeidet das Verfahren. Eine aus Vollmaterial gespante, totraumfreie Bauweise ermöglicht zudem Hygienisches Design und Prozesssicherheit auf hohem Niveau.

Pulsationsarmer Transport

Auch wenn in der pharmazeutischen Industrie verarbeitete Medien oftmals nicht im hochviskosen Bereich liegen und von vielen Pumpentypen gefördert werden könnten, stellen Schraubenspindelpumpen die schonendere Alternative dar. So sind beispielsweise die Fördergeschwindigkeiten geringer als bei einer Drehkolbenpumpe. Dadurch verringert sich das Risiko erheblich, empfindliche Inhaltsstoffe während des Transportvorgangs zu zerstören. Während beim Prinzip der meisten Verdrängerpumpen das Medium mit den Förderelementen rotiert, drehen sich in der Schraubenspindelpumpe zwei gegenläufige Förderschnecken und schieben das Produkt sanft voran. "In der Schraubenspindelpumpe rotieren die Verdränger und nicht das Produkt, sodass der Einfluss auf die Medien äußerst gering ist", erläutert Henning Grönwoldt-Hesse, Vertriebsleiter beim norddeutschen Pumpen-Hersteller Jung Process Systems, das Prinzip. Laufend ...

