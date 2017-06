Nachdem der Widerstand nach bei EUR 92 in der Aktie des Automobilherstellers BMW nicht überwunden wurde, kam es in den letzten Wochen erneut zu stärkeren Kursverlusten. Die Kurse gerieten unter Druck und so befindet sich die Aktie, trotz der starken Performance des deutschen Aktienindex, seit Jahresanfang im Minus.

