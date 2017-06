DAX - Gelingt der Ausbruch? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Aufwärts Rückblick: Die kurzfristige Bodenbildung an der 12.660 Punkte-Marke am Montag wirkte auch in den gestrigen Handel nach und sorgte für tendenziell steigende Kurse beim DAX. Insbesondere im frühen Handel zeigten die Bullen, wozu sie noch in der Lage sind und trieben den Index steil über die Hürde bei 12.743 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 12.784 Punkte-Marke blieb ihnen aber (noch) versagt. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.20 Uhr): Weiterhin ist davon auszugehen, dass der DAX in einer Topbildungsphase steckt. Dennoch sind auch neue Rekordstände möglich, ohne die Gefahr einer stärkeren Korrektur abzuschwächen. Sollte der...

Den vollständigen Artikel lesen ...