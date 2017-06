Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main (pts006/14.06.2017/08:45) - Tesla Motors ist das führende Unternehmen im Elektroautomobilbau. Dieses Jahr wird mit dem Model 3 das erste Auto in einer Preisklasse ausgeliefert, die für den Massenmarkt interessant ist. Tesla dringt mit den Elektroautos in immer mehr Märkte vor, aber steigt auch durch neue Technologien in immer mehr weitere Bereiche wie elektrische Energiespeicher und die Solarindustrie ein. Das Unternehmen ist führend in den zwei Megatrends der Automobilindustrie: Elektrische Antriebe und Autonomes Fahren. Tesla Motors ist ein kalifornisches Technologieunternehmen, das unter anderem in der Elektroautoproduktion tätig ist. Tesla ist der Pionier in dem Gebiet der Elektroautos und baut zusammen mit Panasonic jeweils eine Fabrik für die Herstellung von Lithium-Ionen sowie Solarzellen. Durch die Übernahme von Solarcity stieg das Unternehmen auch in den Solarsektor ein. In 2016 verkaufte Tesla mit 76.230 Autos 64 % mehr Fahrzeuge als im Vorjahr. Die Vorbestellungen waren mit einem Plus von 52 % gegenüber dem Vorjahr weiterhin sehr stark. Ab September diesen Jahres soll das Model 3 mit einem Basispreis von 35.000 US Dollar ausgeliefert werden. Aufgrund der vielen Vorbestellungen will Tesla ab 2018 eine halbe Million Fahrzeuge pro Jahr fertigen. Neben der herausragenden Stellung im Bereich Elektrofahrzeuge nutzt Tesla das bisher im automotive Bereich gewonne Know-how, um in den riesigen Markt für Energiespeicher einzusteigen. Die Gigafactory und der dadurch sinkende Preis für Batterien soll hier einen Massenmarkt entstehen lassen. Letztes Jahr übernahm Tesla das Unternehmen Solarcity für 2,6 Milliarden US Dollar in Aktien. So stieg Tesla zum Komplettanbieter im Bereich Elektroautos, Solar und elektrische Energiespeicher auf. Der Markt für Elektrofahrzeuge wird weiter rasant wachsen und sich die nächsten Jahre über jährlich mindestens verdoppeln. Durch den Aufbau der Gigafactory sollten die Herstellungskosten für die Batterien deutlich niedriger als die der Konkurrenten ausfallen und so weitere Wettbewerbsvorteile schaffen. Durch den Einstieg Teslas in den Markt für elektrische Energiespeicher entsteht ein zusätzliches Umsatzvolumen von 200 Milliarden US-Dollar jährlich. Die Dank der Solarcity-Übernahme mögliche Integration von Solarstromproduktion und Speicherung ist hierbei noch nicht berücksichtigt. Das Potential von Tesla wird von den meisten Menschen unterschätzt, darunter auch viele Experten. So stieg nach Daimler zuletzt auch Toyota aus dem Unternehmen aus. Alle Aktien wurden verkauft und die bestehende Partnerschaft aufgelöst. Auch viele Finanzanalysten raten zum Verkauf der Aktie und trommeln immer wieder wie überbewertet das Unternehmen ist. Wir halten dies für eine absolut falsche Einschätzung. Tesla steigt in immer mehr Technologien und Märkte ein, zuletzt unter anderem Dubai und Indien. So wächst Tesla sowohl horizontal als auch vertikal, was sehr beeindruckend ist. Das Unternehmen spielt neben dem elektrifizierten Antrieb auch in einem weiteren Zukunftssegment der Automobilindustrie eine führende Rolle: Dem autonomen Fahren. Wir rechnen damit, dass sich die Absatzchancen weiter erhöhen und halten eine weitere, rasante Expansion für wahrscheinlich. Die Aktie hat das Potential bis auf 500 US-Dollar zu steigen. Ein weiteres Unternehmen mit der Aussicht auf mehrere hundert Prozent Kursgewinn ist ROK Stars aus Großbritannien. Webseite des Unternehmens: http://www.tesla.com ROK Stars (WKN: A1H7NB) ist ein vom US-Milliardär John Paul DeJoria gegründeter Konzern der zu einem weltweit aktiven Getränke- und Wellnessproduktehersteller entwickelt wird. Durch die Übernahme der deutschen Aktienbrauerei Kaufbeuren sowie die gemeinsam mit dem Sohn von Humphrey Bogart entwickelten Marken Bogart's Gin, Vodka, Rum und Whiskey sowie der jüngst eingeführten Marke Graffiti Wine besitzt ROK Stars hervorragende Produktlinien, welche ständig erweitert werden. Zugekauft wurde ebenfalls das Unternehmen Marula Oil über das ROK Stars eine neue Hautpflegeserie anbietet. Ebenfalls in den Startlöchern befindet sich das Koch- und Wasseraufbereitungssystem Pure ROK, welches die globale Trinkwasserkrise in Entwicklungsländern beseitigen kann. Das weltweite Distributionsnetz von ROK Stars wird permanent erweitert. Das Unternehmen überzeugt durch einen anhaltenden, positiven Newsflow und eine massive Unterbewertung. ROK Stars ist auf dem Weg ein globaler Getränke- und Wellnesproduktehersteller zu werden. John Paul DeJoria ist der Gründer und CEO der Haarpflegeserie John Paul Mitchell Systems sowie von Patron Tequila. Patron ist die weltweit führende Tequila-Marke welche derzeit mit etwa vier Milliarden US-Dollar bewertet wird. DeJoria ist 2016 auf der Forbes Liste der reichsten Menschen der Welt mit einem Privatvermögen von mehreren Milliarden-US Dollar an Nummer 595 gelistet. Diese Erfolgsstories will er nun mit ROK Stars wiederholen und setzt dabei einerseits auf die Internationalisierung bestehender, als auch auf die Entwicklung und Vermarktung von neuen Produkten. Im Jahr 2013 wurde die traditionsreiche Aktienbrauerei Kaufbeuren von ROK Stars übernommen. Das Bier, welches regelmäßig durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft und das Beverage Testing Institute in den USA mit Goldmedaillen ausgezeichnet wurde sowie die European Beer Star Gold Awards erhielt, wird nun international auch in Frankreich, Italien und Spanien angeboten. Große Erwartungen bestehen an die Expansion in die USA sowie die asiatischen Wachstumsmärkte China, Singapur, Malaysia sowie Australien. ROK Stars plant eine weitere bayrische Brauerei zu übernehmen um die notwendige Kapazität für die weltweite Exportstrategie gewährleisten zu können. Im Mai wurde bekannt gegeben, dass der Absatz von ABK Bier in China deutlich über Plan liegt. In einer Partnerschaft mit Stephan Bogart, dem Sohn des weltberühmten Schauspielers Humphrey Bogart wurden zunächst die Marken Bogart's Real English Gin und Bogart's Vodka entwickelt. Im Januar wurde das Bogart ' s Segment um hellen Rum sowie Whisky erweitert. Nachdem einige Märkte in Europa erschlossen wurden bestehen auch Distributionsabkommen um die Produkte ebenfalls in den USA und Japan zu vertreiben. Um die internationale Nachfrage nach der Bogart's Produktlinie zu befriedigen hat ROK Stars eine Destillerie in Kalifornien, USA übernommen. Im März wurde die Destillerie erweitert und dadurch die Produktionskapazität verzehnfacht. Eine weitere Serie ist Graffiti Wine, welcher überregional gewonnen wird und in den USA Ende letzten Jahres und in UK sowie Europa Anfang 2017 gelaunched wurde. Die gesamte Getränkesparte hat seit Kurzem einen Vertrag mit dem nationalen Verband der mexikanischen Gastronomie- und Lebensmittelindustrie um auch auf diesem Markt Fuß zu fassen. Bereits jetzt befindet sich mit Bandero Tequila ein Vertreter des mexikanischen Nationalalkohols im Portfolio von ROK Stars. Um den Absatz der Getränkesparte weiter zu steigern ist ROK Stars regelmäßig auf Branchenmessen vertreten. Alleine im Mai präsentiert sich das Unternehmen auf der SIAL Food & Beverage Messe in Shanghai sowie beim United States Trade Tasting Event in New York. Als weitere Sparte besitzt ROK Stars das US-Hautpflegeunternehmen Marula Oil. Das Fruchtsamenöl wird in Afrika per Hand gewonnen und enthält einen sehr hohen Anteil Ölsäuren aber auch jede Menge Vitamin C. Eine regelmäßige Anwendung auf der Haut kann nachweislich die Kollagenbildung der Haut beschleunigen und durch die vorhandenen Antioxidantien einen Anti-Aging Effekt hervorrufen. Zudem hat Marula Öl entzündungshemmende Bestandteile und eignet sich hervorragend zur Anwendung gegen Akne. Die Übernahme des US-Unternehmens bot die Grundlage für eine aus vielen Produkten bestehende Hautpflegeserie welche nun unter dem Namen Marula by John Paul Selects in Europa und den USA vertrieben wird. Als weiteres Produkt entwickelt ROK Stars das revolutionäre, solarbetriebene Wasseraufbereitungs- und Kochsystem Pure ROK. Dieses erhitzt in weniger als zwei Stunden das Wasser auf eine Temperatur die sämtliche Bakterien abtötet. In Kombination mit Kochutensilien aus Edelstahl, welche im System integriert sind, ermöglicht Pure ROK Essen zu kochen ohne auf Elektrizität, Holz, Kohle, Gas oder Benzin zurück greifen zu müssen. Derzeit sterben jeden Tag 6000 Menschen in Entwicklungsländern aufgrund von Krankheiten, welche von verunreinigtem Wasser hervorgerufen werden, was mit dem Pure ROK System in Zukunft vermieden werden kann. Trotz der bereits geschaffenen Grundlage für den geschäftlichen Erfolg, den erfahrenen und erfolgreichen Unternehmenslenkern und dem Aufstieg des Unternehmens ROK Stars hat kaum jemand die Aktie auf dem Radar. Dieses Schattendasein sollte sich jedoch bald ändern. ROK Stars (WKN: A1H7NB) hat mit der globalen Ausrichtung die Grundlage für erhebliches Wachstum geschaffen. Da die Produkte wie AKB Bier, Bogart's Serie mit Gin, Vodka, Rum und Whiskey sowie Graffiti Wine erst seit Kurzem in einer Vielzahl ausländischen Märkten angeboten werden befindet sich die globale Expansion erst am Anfang. Auch die Kosmetikserie Marula hat erhebliches Potential ein globaler Verkaufshit zu werden und das Marktpotential von Pure ROK erscheint gigantisch.Wir gehen bei ROK Stars weiterhin von einer Vielzahl von positiven Meldungen in Kürze aus. Die bisher noch weitgehend unbekannte Aktie

