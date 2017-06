Das Injection Transfer Moulding (ITM) hat handfeste Vorteile: Geeignete Formteile vorausgesetzt, überzeugt das Verfahren vor allem in dem hohen Ausstoß im Vergleich zu klassischem Formteilepressen und reinem Spritzgießen. Für viele Gummiformartikel lassen sich im Vergleich zum reinen Spritzgießen beim Injection-Transfer-Moulding wesentlich mehr Nester auf der Werkzeugplatte unterbringen. Auch die Vulkanisationszeit steht bei richtiger Prozessführung im Füllaggregat und im Transfertopf sowie durch schnelles Transferieren mit einer starken und schnellen Schließeinheit dem Spritzgießen kaum nach. Fertigungs- und Qualitätssicherungs-/Dokumentationsprozesse die den Automatisierungsforderungen nach Industrie 4.0 bestens genügen sind mit den von Wickert angebotenen Hard- und Software-Systemen längst Realität.

Speicher-Pumpen-Kombinationen senkt Werkzeug-Evakuierungszeit

Das ITM-Verfahren bietet Pluspunkte in Wirtschaftlichkeit und Qualität. So kommt häufig ein Werkzeugsystem bzw. Aufbau zum Einsatz, der das gratfreie Herstellen der Artikel ermöglicht. Dies ist in engem Zusammenhang mit der Nutzung temperierter oder heißer Transfertöpfe zu sehen. Werkzeuge können, im Gegensatz zum Spritzgießen von Gummi, nicht aufgespritzt werden. So entstehen keine Fluchtwege für das Material außerhalb des formgebenden Bereichs. Insbesondere mit temperierten Transfertöpfen ist das ITM-Verfahren sehr wirtschaftlich, da die Felle aus heißen Transfertöpfen entfallen. Der Anlagenbauer hat diese Vorteile mit dem Einsatz einer Vakuumkammer kombiniert, die den gesamten Werkzeugbereich effektiv evakuiert. Brenner und Fehlstellen gehören der Vergangenheit an. Eine mit neuester PLC- optimierten Speicher-Pumpen-Kombination ...

