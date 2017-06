Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef Ralf Thomas auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die kurzzyklische Nachfrage in der Sparte Digital Factory (DF) bleibe solide, insbesondere in China, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte ist zudem zuversichtlicher geworden, dass der Industriekonzern die angesichts des zunehmenden chinesischen Wettbewerbs notwendige Konsolidierung im Bahnbereich initiieren werde. Im Bereich Öl und Gas blieben die Geschäfte indes schwierig./mis/das

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0003 2017-06-14/09:35

ISIN: DE0007236101