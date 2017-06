München (ots) -



- Auf den Malediven sparen Familien bis zu 2.036 Euro durch Vergleich verschiedener Angebote - Pauschalurlaub: Familie zahlt im Schnitt 27 Prozent weniger durch Veranstaltervergleich



Familien sollten bei der Urlaubsbuchung die Preise verschiedener Reiseanbieter vergleichen. Bei einer identischen Pauschalreise* zu einem der beliebtesten Ziele spart eine Familie mit Kind bis zu 49 Prozent der Reisekosten. Auf Fuerteventura kostet die Woche im Hotel "Riu Palace Tres Islas" (Halbpension) beim teuersten Anbieter 3.467 Euro, beim günstigsten ist sie für 1.684 Euro weniger erhältlich.**



Die größte absolute Ersparnis unter den 85 betrachteten Urlaubsreisen im Vergleich von knapp 90 Veranstaltern ist auf den Malediven möglich: bis zu 2.036 Euro. Auch innerhalb Europas können Pauschaltouristen über tausend Euro pro Reise sparen: Auf Mallorca unterscheiden sich die Preise um bis zu 1.533 Euro, auf Kreta sogar um bis zu 1.863 Euro.



Veranstaltervergleich spart im Schnitt 27 Prozent - bei jeder dritten Reise mehr als 800 Euro Sparpotenzial



Im Schnitt sparen Familien 734 Euro bzw. 27 Prozent durch den Vergleich verschiedener Reiseveranstalter. Zum Betrachtungszeitpunkt lag das Sparpotenzial für Urlauber in über einem Drittel der Fälle (30 von 85) bei mehr als 800 Euro. Bei knapp einem Viertel der Reisen (20 von 85) betrug der Unterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter sogar über 1.000 Euro.



*identische Reise: gleiches Hotel, gleiche Zimmerkategorie und Verpflegung, dieselbe Reisezeit und gleicher Abflugort



**allgemeine Suchkriterien: mind. 4,5 Punkte in der Gästebewertung, mind. 3 Sterne, Reisedauer: sieben Übernachtungen, Suchzeitraum vom 01.07. bis 31.08.2017, Hotel im Angebot von mind. drei Reiseveranstaltern, zwei Erwachsene + ein Kind (elf Jahre), Abflugort (deutschlandweit), inkl. Transfer, Verpflegung (Halbpension und Halbpension Plus zusammengefasst) und Zimmerkategorie bei allen Anbietern pro Hotel gleich, ähnliche Zimmertypen zusammengefasst bspw. Junior-Suite und Suite, alle betrachteten Angebote unter: http://ots.de/ggOtW



