In der letzten Woche hat K92 Mining eine Kapitalerhöhung angekündigt. Dadurch will man 16 Millionen kanadische Dollar einnehmen. Für Markus Bußler, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR kommt dieser Schritt recht überraschend. Die jüngsten Zahlen deuteten eigentlich darauf hin, dass man in die kommerzielle Produktion einsteigen kann.