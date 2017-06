splendid medien AG: Splendid Film koproduziert Filmkomödie mit niederländischen YouTube-Stars

(Amsterdam/Köln - 14. Juni 2017) Splendid Film GmbH, Köln, Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG, Köln, koproduziert mit dem niederländischen Produktionsunternehmen NewBe die High School Komödie MISFIT, die ab 27. September 2017 in den niederländischen und belgischen Kinos veröffentlicht wird. Die Hauptrolle übernimmt der niederländische YouTube-Star Djamila, bekannt durch ihre Hitsingle "Brickwall" und ihren YouTube-Kanal MeisjeDjamila.

Djamila, die in Amerika lebt und mit 680.000 Abonnenten der populärste weibliche YouTuber in den Niederlanden ist, wird im Film auch ihre Musik performen. In weiteren Rollen sind eine Reihe bekannter Influencer zu sehen, darunter Donny Roelvink, Niek Roozen, Gio Latooy, Défano Holwijn, Jill Schirnhofer, Chris Tates, Eddy Zoëy, Bente Fokkens, Jolijn Henneman, Fenna Ramos, Sara Ras sowie die Boyband 4U. Auch Selina Mour und Tina Neumann, die in Deutschland und Österreich insbesondere auf musical.ly eine breite Fanbase haben, sind mit Cameo-Auftritten dabei. Die Regie übernimmt Erwin van den Eshof (Popoz, De Ludwigs).

Djamila: "Dies ist meine erste Hauptrolle in einem Spielfilm - eine schöne und spannende Herausforderung, auf die ich mich unglaublich freue. Der Cast ist umwerfend und wir bringen mit MISFIT ein Stück Amerika in die Niederlande."

In MISFIT kehrt Julia (Djamila) nach einigen Jahren in Amerika wieder in die Niederlande zurück. Während sie auf der US-Highschool das beliebteste Mädchen war, ist sie in den Niederlanden nur eine Außenseiterin, der drei der angesagtesten Mädchen der Schule das Leben schwer machen. Trotz allem verliebt sie sich in einen ihrer Mitschüler. Aber alles wird noch komplizierter: Als sich für Julia eines Tages die Chance ergibt, nach Amerika zurückzukehren, stellt sich ihr die Frage: Gehen oder bleiben?

Als Executive Producer vonseiten Splendids fungieren Andreas R. Klein und Dr. Dirk Schweitzer. Andrew Ernster, Geschäftsführer der Splendid Film B.V. und einer der Produzenten von MISFIT: "Unsere erste niederländische Produktion vereinigt die berühmtesten YouTube-Stars und eine wunderschöne Geschichte. Tempo, Witz und Romantik - Das junge Kinopublikum in den Niederlanden kann sich jetzt schon auf tolle Unterhaltung mit MISFIT freuen!"

Mehr dazu auf MISFITdefilm.nl Über den YouTube Kanal https://www.youtube.com/misfitdefilm können die Fans alle aktuellen News zur Produktion verfolgen.

Über die Splendid Film B.V. Splendid Film B.V. mit Sitz in Amsterdam übernimmt seit Mitte 2016 den Kino- und Home-Entertainment-Vertrieb der Splendid Gruppe in den Benelux-Staaten. Das Team unter der Leitung von Geschäftsführer Andrew Ernster veröffentlicht jährlich bis zu 15 Kinofilme und zahlreiche Home-Entertainment-Titel. Anfang 2017 feierte die Splendid Film B.V. große Erfolge mit dem Oscar(R)-prämierten Drama "Moonlight", das in den Niederlanden und Belgien bereits mehr als 340.000 Kinobesucher begeistert hat. Im April 2017 gab Splendid Film B.V. die Kooperation mit dem flämischen Unterhaltungsunternehmen Studio100 bekannt, in deren Rahmen ab Ende 2017 weitere Kinoveröffentlichungen über Splendid Film B.V. erfolgen werden.

Über NewBe Die internationale Produktionsfirma NewBe hat ihren Sitz in Amsterdam und konzentriert sich voll und ganz auf die kreative Entwicklung und Produktion von Formaten für alle Plattformen: (S)VOD, lineares Fernsehen, YouTube, Online-Fernsehen und Kino. NewBe ist die am schnellsten wachsende niederländische Produktionsfirma und die größte Fernsehproduktionsfirma, die den Schwerpunkt nicht auf rein lineares Fernsehen legt. Die Produktionen von NewBe sind aufgeteilt in die Bereiche Spielfilm und Dokumentarfilm. Weitere Informationen unter http://newbe.nl/.

