Anbang ist eines der aggressivsten chinesischen Unternehmen auf globaler Einkaufstour. Doch nun tritt Chef Wu Xiaohui zurück. Die Firma spricht von "persönlichen Gründen", chinesische Medien von einer Festnahme.

Das vorläufige Ende von Wu Xiaohuis Karriere ist einen Satz lang. In wenigen Worten teilte der Versicherungskonzern Anbang am Mittwoch mit, dass deren Gründer und Chairman aus "persönlichen Gründen" die Aufgaben an der Spitze des Unternehmens nicht länger wahrnehmen könne. Wu werde abgelöst. Kurz zuvor war ein Bericht kursiert, nachdem der Manager festgenommen worden sei. Die dürre Mitteilung markiert den abrupten Fall eines der mächtigsten Männer in Chinas Finanzbranche.

Das Finanzmedium Caijing schrieb unter Berufung auf Insider, Wu Xiaohui sei vergangenen Freitag abgeführt worden. Am Samstag habe ein Team von Beamten der Pekinger Versicherungsaufsicht Mitarbeiter von Anbang zu Gespräch gebeten, ihnen jedoch keinen genauen Grund für die Festnahme ihres Chefs gesagt. Wenig später wurde der Bericht gelöscht.

Wu hatte geschafft, was viele für unmöglich hielten. Als Neueinsteiger war es ...

