Mit 19. Juni 2017 übernimmt Magdalena Moll, OMV Senior Vice President Corporate Affairs, zusätzlich zu ihren Aufgaben die Leitung von Corporate Communications. Johannes Vetter, der bisherige Kommunikationschef der OMV, wechselt in das Bundeskanzleramt der Republik Österreich und wird dort im Hinblick auf die Nationalratswahl im Oktober 2017 die Kommunikationsagenden leiten.

Magdalena Moll startete im Juni 2016 als Senior Vice President Investor Relations der OMV und hat mit 1. Jänner 2017 die Funktion des Senior Vice President für die damals neu gegründete Abteilung Corporate Affairs übernommen.

