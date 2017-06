Belechtungssysteme, die sich über das Funkprotokoll Bluetooth Low Energy (BLE) steuern lassen, finden zunehmend Verbreitung. Eher »Mangelware« sind aber noch die zugehörigen Bedienelemente. Um hier für eine zügige Verbreitung im Markt zu sorgen, bringt die Enocean GmbH - sonst eher bekannt als Zulieferer für batterielose Funkmodule unter der Marke »Dolphin« - nun eine eigene Serie an Wandtastern unter der Bezeichnung »Easyfit« heraus (Bild?1).

Stand heute bieten die Beleuchtungshersteller Casambi, Silvair und Xicato Systeme an, die sich mit den »Easyfit«-Tastern per BLE steuern lassen. Derzeit laufen Gespräche mit vielen weiteren namhaften Beleuchtungsherstellern, so dass in Kürze mit weiteren, auch auf dem deutschen Markt bekannteren Anbietern zu rechnen ist, so Jürgen Baryla, Vice President Sales bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...