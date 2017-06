DAX - Bullen bleiben am Ball

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® eröffnet heute Morgen mit der zweiten Aufwärtskurslücke in Folge und klettert auf den höchsten Stand seit Anfang Juni im Vorfeld der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank.

Damit erreicht der deutsche Leitindex am Vormittag den nächsten Widerstand im Bereich 12.830 Punkte. Ausgehend von diesem Niveau ist sowohl eine erneute Trendbeschleunigung auf der Oberseite als auch ein erneutes Abdriften in Richtung 12.700 Punkte und tiefer denkbar. Im Vorfeld des großen Verfalls am Freitag ist jedoch zunächst eine Seitwärtsbewegung im bereich 12.750 bis 12.850 Punkte zu favorisieren. In der kommenden Woche könnte dann ein neuer großer Impuls starten.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde(log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2017 - 14.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2012 - 01.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

