FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Chipkonzerns Dialog Semiconductor sind am Mittwoch nach einer Empfehlung des Investmenthauses Mainfirst um 1,73 Prozent auf 43,13 Euro gestiegen. Analyst Jürgen Wagner hält die jüngsten Kursverluste für übertrieben und stufte die Papiere des Apple-Zulieferers von "Neutral" auf "Outperform" hoch. Trotz der leichten Senkung des Kurszieles um 1 auf 50 Euro sieht er mittelfristig noch knapp 16 Prozent Luft nach oben.

Zuletzt hatten Befürchtungen in puncto des Geschäfts mit Apple die Aktien belastet. Aktuell notieren sie rund 19 Prozent unter ihrem Zwischenhoch von Ende Februar. Im nächsten iPhone von Apple würden deutlich mehr Teile von Dialog verbaut, was den Aktien helfen sollte, erklärte Analyst Wagner. Zudem könnten die Papiere e in der zweiten Jahreshälfte wieder von Übernahmespekulationen profitieren. Apple könnte auf den Konzern schielen, um einen Wissenstransfer Richtung China zu verhindern./mis/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US0378331005 GB0059822006

AXC0067 2017-06-14/10:38