Frankfurt am Main - Der Steubing German Mittelstand Fund I (SGMF) (ISIN LU0934080986/ WKN A1WY59, ausschüttend; ISIN LU0934081281/ WKN A1WY6A, thesaurierend) investiert in Mittelstandsanleihen aus dem deutschsprachigen Raum, so das Team um Ralf Meinerzag bei der Wolfgang Steubing AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...