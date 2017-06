NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat LEG Immobilien aus Bewertungsgründen von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 102 auf 84 Euro gesenkt. Der hohe Bewertungsaufschlag im Vergleich zu den Aktien der Konkurrenz sei nicht gerechtfertigt, schrieb Analystin Bianca Riemer in einer Studie vom Mittwoch. Das Immobilienportfolio liege im Vergleich etwa mit Deutsche Wohnen und Vonovia im Durchschnitt in weniger attraktiven Gegenden./mis/gl

ISIN DE000LEG1110

AXC0071 2017-06-14/10:55