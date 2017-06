Liebe Trader,

Saisonal schwächeln die Märkte im Mai für gewöhnlich, entsprechend korrekturanfällig zeigen sich die darin enthaltenen Aktien - so auch Adidas. Praktisch den gesamten Monat über befand sich das Wertpapier in einer Korrekturwelle und setzte auf die Oberkante einer im März gerissene Kurslücke zurück - genau in diesem Bereich gelang es jetzt aber einen tragfähigen Boden aufzustellen und für einen Trendwechsel zu sorgen. Dabei entging das Papier des Sportartikelherstellers Adidas nur knapp einem Trendbruch, der sich in den letzten zwei Handelswochen noch abgezeichnet hatte. Mit dem heutigen Kursanstieg dürften die Zweifler aber zunächst einmal beruhigt sein, der Wert kletterte auf frische Wochenhochs und imponiert mit seiner relativen Kursstärke und einem potentiellen Gipfelsturm an die bisherigen Jahreshochs von 188,95 Euro.

Long-Chance:

Mit den dynamischen Kurszuwächsen über die Marke von rund 175,00 Euro dürfte der kürzlich aufgestellte Boden aus Ende Mai nun endgültig abgeschlossen werden und einen Lauf der Aktie zunächst bis in den Widerstandsbereich von grob 180,41 Euro aufwärts führen. Darüber wird schließlich ein Gipfelsturm auf 188,95 Euro wahrscheinlich und kann bestens über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb der Marke von 170,00 Euro befinden. Größere Verkaufssignale ergeben sich hingegen erst, wenn das Wertpapier von Adidas in den Bereich der Kurslücke aus Anfang März und unter das Niveau von 167,30 Euro zurückfällt. In diesem Fall sind direkte Abgaben auf die darunter liegende Horizontalunterstützung von 160,30 Euro zu erwarten.

Einstieg per Market-Buy-Order: 176,65 Euro

Kursziel: 180,41 / 188,95 Euro

Stopp: < 170,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 6,65 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

Adidas AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 176,75 Euro; 10:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

