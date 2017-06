Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 21.230/21.260 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Er habe sich am Vormittag zunächst bis 21.280 Punkte bewegen können, sei hier aber nicht weiter gekommen. Was gefolgt sei, seien kleinere Rücksetzer gewesen, die bis 21.241 Punkte gegangen seien.

