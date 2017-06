NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Hapag-Lloyd mit "Buy" und einem Kursziel von 35 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Reederei wäre der größte Profiteur einer Erholung der Frachtraten, schrieb Analyst David Kerstens in einer Studie vom Mittwoch. Die Lage in der Branche habe sich zudem schon verbessert./mis/das

ISIN DE000HLAG475

AXC0074 2017-06-14/11:04