Zürich (awp) - Idorsia, die Nachfolgegesellschaft von Actelion, könnte am Markt mit knapp 1 Mrd CHF bewertet werden. Am (heutigen) Mittwoch werden die Actelion-Aktien ohne die Sachdividende in Form einer Idorsia-Aktie gehandelt. Idorsia sollen wiederum ab kommenden Freitag mit dem Vollzug der Übernahme von Actelion durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...