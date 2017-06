Lauda-Königshofen - adidas-Aktie: Positiver Trendverlauf setzt sich fort - Chartanalyse Praktisch den gesamten Monat Mai über befand sich das Papier von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer Verkaufswelle, innerhalb derer der Wert auf die Oberkante einer im März gerissene Kurslücke zurücksetzte - genau in diesem Bereich gelang es jetzt aber einen markanten Boden aufzustellen und für einen Trendwechsel zu sorgen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

