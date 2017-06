FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Versorger Eon und RWE habe ihre jüngste Rally am Mittwoch fortgesetzt. Beide waren am späten Vormittag unter den Favoriten im Dax . Eon-Papiere stiegen um 1,56 Prozent auf 8,775 Euro. Für RWE ging es bis auf 20,16 Euro und damit bis auf den höchsten Stand seit Juli 2015 nach oben. Zuletzt gewannen sie noch 2,33 Prozent auf 20,01 Euro.

Bereits in den vergangenen Monaten hatten die Papiere unter anderem von einer Verbesserung des Branchenumfeldes und klareren Konzernstrukturen profitiert. In der vergangenen Woche lieferte eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts weiteren Rückenwind. Die Richter kippten die Brennelementesteuer. Investoren hoffen nun auf Milliardenrückzahlungen des Staates an die Konzerne.

Beide Titel gehören im bisherigen Jahresverlauf zu den Gewinnern im Dax. RWE führt dies Liste mit einem Anstieg von fast 70 Prozent an und Eon folgt mit einem Plus von derzeit rund 31 Prozent auf Rang drei. Dazwischen findet sich nur die Lufthansa, deren Aktien bisher um 54 Prozent gestiegen sind./mis/zb

