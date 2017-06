Liebe Trader,

übergeordnet kann bereits seit den Verlaufstiefs in dem Wertpapier des Ticketverkäufers CTS Eventim aus 2009 bei 4,25 Euro ein ungebrochener Aufwärtstrend eingezeichnet werden, der die Notierungen des Papiers bis November 2015 auf ein Verlaufshoch von 37,74 Euro aufwärts gedrückt hat. Anschließend stellte sich jedoch eine einjährige Konsolidierungsphase ein, wodurch das Papier wieder in den Unterstützungsbereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements um 24,50 Euro zurückfiel. Nur wenig später nahmen Käufer wieder ihre Arbeit auf und drückten auf Jahresfrist die Aktie von CTS Eventim an die Hochs aus 2015 aufwärts - vor wenigen Wochen gelang sogar ein Ausbruch darüber, wodurch nun weiteres Kurspotential freigesetzt worden ist und damit ein Kaufsignal aufgestellt werden konnte. Noch nicht investierte Anleger erhalten hierdurch die finale Chance an einem weiteren Anstieg der Notierungen zu partizipieren.

Long-Chance:

Die anhaltende Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer dürfte in dieser Woche oberhalb der Marke von rund 40,00 Euro zu weiteren Gewinnen an das naheliegende erste Ziel von 42,00 Euro weiter aufwärts führen, darüber könnte es sogar bis in den Bereich von 44,50 Euro weiter rauf gehen. Genau hierauf können nun kurzfristig orientierte Investoren über entspreche Long-Positionen setzen und am Ende eine schicke Rendite erzielen. Die Verlustbegrenzung sollte sich bei einem direkten Long-Engagement allerdings noch unterhalb der Marke von 37,50 Euro bewegen, darunter ist auf jeden Fall mit einem nachhaltigen Test der 50-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 36,94 Euro zu rechnen. Sämtliche Kursnotierungen darunter trüben das Chartbild jedoch nachhaltig ein und führen zu weiteren Verlusten auf den EMA 200 bei aktuell 33,86 Euro.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 40,15 Euro

Kursziel: 42,00 / 44,50 Euro

Stopp: < 37,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,65 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



CTS Eventim KGaA, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 40,15 Euro; 11:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.