Zürich (awp/sda) - Während in der EU und im EWR am 15. Juni die Roaminggebühren abgeschafft werden, zahlen Schweizer weiter. Ohne Pauschalabos ist für hiesige Kunden die Benutzung des Handys in der EU und im EWR bei der Swisscom am günstigsten. Wie eine exklusive Berechnung des Internetvergleichsdienstes Verivox auf Anfrage ...

