BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mögliche Diesel-Fahrverbote in München und anderen deutschen Städten sind nach Ansicht der Grünen eine Folge der Politik des Bundesverkehrsministers. "Anstatt den Städten intelligente und pragmatische Instrumente zur Verkehrslenkung in die Hand zu geben, wie die Blaue Plakette, deckt Alexander Dobrindt weiter den Abgasbetrug von Autokonzernen", sagte der Chef der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, am Mittwoch. München müsse die Luftqualität verbessern, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. "München wird - wie alle Kommunen - von der Bundesregierung dabei allein gelassen." Drohende Verbote gingen auf Dobrindts Kappe.

Vor gut einem Jahr hatte die Umweltministerkonferenz die blaue Plakette für relativ schadstoffarme Autos vorgeschlagen, denen die Einfahrt in belastete Innenstädte gestattet wäre. Umgekehrt müssten vor allem ältere Fahrzeuge mit höheren Partikelemissionen, die keine Plakette haben, draußen bleiben./ted/DP/men

