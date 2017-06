Die Deutsche Bank hat Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die Krisen der italienischen Banken BP Vicenza und Veneto Banca seien ein Unsicherheitsfaktor für die heimische Branche, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Eine vorsorgliche Rekapitalisierung durch den Staat würde helfen, die Risiken abzuwenden, selbst wenn dies einen zusätzlichen Beitrag der anderen Geldhäuser beinhalte. Eine zweite, unwahrscheinliche Option wäre der Kauf von jeweils einer der Problembanken durch Intesa oder Unicredit, was beide Häuser aber schon ausgeschlossen hätten. Die Unicredit-Aktie ist Sabbiones "Top Pick" in der Branche./gl/mis

AFA0027 2017-06-14/13:02

ISIN: IT0005239360