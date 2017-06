Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG Unternehmen: Vita 34 AG ISIN: DE000A0BL849 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.06.2017 Kursziel: 8,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Vita 34 kündigt Einstieg eines strategischen Investors an und gibt Veränderung im Vorstand bekannt Vita 34 hat den Einstieg eines strategischen Investors über eine weitere Kapitalerhöhung gemeldet und die Abberufung des bisherigen CEO Dr. André Gerth bekannt gegeben. Kapitalerhöhung mittels strategischem Investor: Die Due Diligence-Prüfung der Seracell Pharma AG wurde nach Unternehmensangaben positiv abgeschlossen. Zur Finanzierung des Kaufpreises von 14 Mio. Euro führt Vita 34 neben der noch ausstehenden Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und einem avisierten Emissionserlös von bis zu 5 Mio. Euro nun eine weitere Kapitalerhöhung um rund 10% des Grundkapitals mit dem strategischen Investor MK Beleggingsmaatschappij Venlo B.V. durch. Der niederländische Investor ist auf die Medizintechnik- und Pharmabranche spezialisiert und beabsichtigt nach Angaben des Managements keinen direkten Einfluss auf das operative Geschäft zu nehmen. Der Ausgabepreis der 302.649 neuen Aktien liegt bei 6,62 Euro und führt zu einem Bruttoemissionserlös von rund 2 Mio. Euro. Insgesamt fließen Vita 34 inkl. der Bezugsrechts-KE sowie der bereits gesicherten Bankfinanzierung neue Mittel i.H.v. 14,5 Mio. Euro zu, wodurch die Kaufpreiszahlung inkl. Transaktionskosten u.E. gedeckt ist. Veränderungen im Vorstand: Darüber hinaus wurde gemeldet, dass der Aufsichtsrat die Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Dr. André Gerth beschlossen und den bisherigen COO Dr. Wolfgang Knirsch mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO ernannt hat. Zudem wurde der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Rechtsanwalt Alexander Starke, satzungsgemäß bis zum 31.12.2017 in den Vorstand entsandt, sodass die Handlungsfähigkeit des Unternehmens gesichert ist. Nach Angaben des neuen Managements gab es unterschiedliche Ansichten hinsichtlich der Auswahl eines geeigneten strategischen Investors zwischen Herrn Dr. Gerth und dem Aufsichtsrat. Zusammenhänge zum vorherigen Ausscheiden des Finanzvorstands bestehen u.E. nicht. Anpassung des Bewertungsmodells: Wir haben unser Bewertungsmodell nach Bekanntgabe der 10%-Kapitalerhöhung mittels strategischem Investor angepasst. Das EBIT im laufenden Jahr dürfte durch Transaktionskosten (MONe: 0,1 Mio. Euro) leicht negativ beeinflusst werden. Das Ergebnis je Aktie sinkt aufgrund der gestiegenen Aktienanzahl. Eine angepasste Guidance für das laufende Geschäftsjahr wird der neue Vorstand in den nächsten Wochen veröffentlichen. Bis der überarbeitete Ausblick sowie die Details der noch ausstehenden Bezugsrechts-KE bekannt gegeben werden, lassen wir unsere übrigen Prognosen unverändert. Fazit: Insgesamt hat Vita 34 durch die Meldungen der letzten Tage für Klarheit hinsichtlich der Seracell-Übernahme gesorgt. Wir werten den Einstieg des strategischen Investors positiv und sehen trotz der überraschenden Abberufung des CEO keine Belastung für die operative Entwicklung des Unternehmens. Nach Einarbeitung der Kapitalerhöhung und Fortschreibung des DCF-Modells belassen wir das Kursziel bei 8,40 Euro und bestätigen das Rating 'Kaufen'. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15307.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

