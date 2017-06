Die More & More GmbH verzichtet beim Rückkauf ihrer Anleihe (ISIN DE000A1TND44 / WKN A1TND4) auf die Bedingung des Mindestannahmevolumens von 1 Mio. EUR.

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR

Die More & More GmbH verzichtet beim Rückkauf ihrer Anleihe (ISIN DE000A1TND44 / WKN A1TND4) auf die Bedingung des Mindestannahmevolumens von 1 Mio. EUR.

Starnberg, 14. Juni 2017 - Die Geschäftsführung der More & More GmbH ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, beim Rückkauf ihrer Anleihe auf die Bedingung des Mindestannahmevolumens von 1 Mio. EUR (Nennwert) gemäß § 5 (2) und (4) des Rückkaufangebots ersatzlos zu verzichten. Das Angebot endet wie geplant am 16. Juni 2017, 18:00 Uhr MEZ.

Der Verzicht auf die Bedingung des Mindestannahmevolumens wird von der Gesellschaft im Bundesanzeiger und auf der Homepage (www .more-and-more.de/company/bond) bekannt gemacht.

More & More in Kürze: Die internationale Mode- und Lifestyle-Marke MORE & MORE AG wurde vor 35

Jahren von Karl-Heinz Mohr gegründet und beschäftigt heute mehr als 200 Mitarbeiter. Das Starnberger Unternehmen vertreibt seine Kollektionen deutschlandweit in rund 40 eigenen Stores, zahlreichen Partner-Stores, Shop-in-Shop-Systemen und Fachhandelsgeschäften. Weltweit ist MORE & MORE in 14 Ländern präsent. MORE & MORE steht für trendgerechte Womanswear im Modern Woman Segment.

Kontakt: More & More GmbH Sonja Heinrich sonja.heinrich@more-and-more.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: More & More GmbH Schorn 1 82319 Starnberg Deutschland Telefon: 08178 9080 Fax: 08178 908509 E-Mail: info@more-and-more.com Internet: www.more-and-more.com ISIN: DE000A1TND44 WKN: A1TND4

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

