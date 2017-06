Renate Künast darf den ersten Blick ins Löschzentrum von Facebook werfen. Hunderte Mitarbeiter gehen hier gegen sensible Inhalte vor. Es fehle jedoch noch immer an gesetzlichen Regelungen, so die Grünen-Politikerin.

Facebook hat der Grünen-Bundestagsabgeordneten Renate Künast als erster Politikerin Zugang zu seinen Löschteams in Berlin gewährt. "Kritik wirkt, und öffentliche Auseinandersetzung wirkt", sagte Künast am Mittwoch. Dies habe bei Facebook dazu geführt, dass das Online-Netzwerk mehr Druck wahrgenommen und tatsächlich auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...