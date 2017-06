FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bilfinger -Aktien haben am Mittwoch nach einer Kaufempfehlung der DZ Bank mit einem Plus von 4,32 Prozent auf 35,825 Euro an ihren jüngsten Erholungsversuch angeknüpft. Analyst Thorsten Reigber hält den Rückschlag der Papiere des Industriedienstleisters seit dem Zwischenhoch bei 40,715 Euro im April für übertrieben und stufte sie von "Halten" auf "Kaufen" hoch. Bis zu seinem um 1 auf 41 Euro angehobenen fairen Wert sind noch mehr als 14 Prozent Luft./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005909006

AXC0145 2017-06-14/14:42