FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Verpackungshersteller Gerresheimer dürfte laut dem Bankhaus Lampe etwas länger als gedacht unter einer trägen Nachfrage in den USA leiden. Analyst Volker Braun stufte die Aktien des Spezialisten für Verpackungen für die Pharma- und Kosmetikindustrie in einer Studie vom Mittwoch von "Buy" auf "Hold" ab und senkte das Kursziel von 84 auf 78 Euro. Aktuell kosten die Aktien in etwa 73 Euro.

Großaufträge von US-Pharmakonzernen seien wohl noch nicht auf ihr normales Niveau zurückgekehrt, erklärte der Analyst. Grundsätzlich rechnet der Experte weiterhin mit einem fortgesetzten Wachstum des Marktes. Allerdings sei noch fraglich, ob der MDax-Konzern die im ersten Halbjahr 2017 hinterherhinkende Entwicklung aufholen und das Wachstum beschleunigen kann, um die für 2018 gesteckten Ziele zu erreichen.

Die Mitte Juli erwarteten Zahlen für das zweite Quartal dürften denn auch auf eine Verbesserung des Wachstums hindeuten - wenn auch mit etwas geringerem Tempo als zunächst gehofft, glaubt Braun. Dies könnte zu einer Diskussion über die Notwendigkeit eines starken zweiten Halbjahres führen, was die Aktien belasten könnte. Zudem dürften angesichts der im Schlussquartal anstehenden Übergangsphase im Management vorerst keine größeren Eingriffe oder Umwälzungen auf der Agenda stehen.

Mit der Einstufung "Halten" sagt das Bankhaus Lampe dem Wert für die kommenden zwölf Monate einen Kursanstieg von bis zu 10 Prozent voraus./mis/kro/jha/

