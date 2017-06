Beim kanadischen Bergbauunternehmen I-Minerals Inc. (TSX.V: IMA, OTCQB: IMAHF, FFM:6IM) gehen die Tests für die Entwicklung von Endprodukten für den Markt von Kaolin, Feldspat und dem Spezialmineral Halloysit, die erstklassigen Vorkommen auf ihrer Liegenschaft "Helmer-Bovill" in den USA, zügig voran. Am 14. Juni 2017 berichtet das Management über die laufenden Aktivitäten. Der Grund für die vielen Testprogramme ist die Herstellung von Produkten, die potentiellen Endkäufern dazu dient, sie für die Verwendung in ihrer Produktpalette testen zu können. Das entspricht exakt der Firmenphilosophie, frühzeitig den Abnehmermarkt zu erobern, um später bei Produktionsbeginn bereits feste Abnehmerverträge zu besitzen. So haben etliche Firmen die bisher gelieferten Proben bereits erfolgreich getestet, benötigen nun aber größere Mengen für weitere Anwendungstests. Aus diesem Grund ist man beim Partner Ginn Mineral Technologies ("GMT") in Sandersville, Georgia, derzeit in der Fertigstellung einer größeren Versuchsanlage mit mehr Kapazität, speziell für das...

Den vollständigen Artikel lesen ...