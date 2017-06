ROUNDUP/IPO: Vapiano geht noch im Juni an die Börse

BONN/FRANKFURT - Die Restaurantkette Vapiano macht mit ihrem angekündigten Börsengang noch vor der Sommerpause Ernst. Aktien im Wert von um die 200 Millionen Euro sollen den Besitzer wechseln. Insgesamt wird Vapiano je nach genauem Aktienpreis mit bis zu gut 600 Millionen Euro bewertet. Die Aktien will Vapiano zum Stückpreis von 21 und 27 Euro an den Mann bringen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bonn mitteilte. Den ersten Handelstag peilt das Unternehmen für den 27. Juni im regulierten Markt der Frankfurter Börse an, dem sogenannten Prime Standard. Vapiano-Chef Jochen Halfmann kündigte an, die Wachstumsgeschichte der Gesellschaft fortzuschreiben. Vor allem in Frankreich peilt er eine große Zahl von Neueröffnungen an.

ROUNDUP: China bügelt US-Verkaufsdelle bei BMW aus

MÜNCHEN - Die kräftig steigende Nachfrage in China hat den BMW -Absatz im Mai deutlich gesteigert und einen Verkaufsrückgang in den USA mehr als ausgeglichen. In der Volksrepublik legten die Verkäufe um 27 Prozent auf 51 000 Autos zu. Damit wurde der Münchner Konzern in China mehr Autos los als Mercedes und Audi . Vor allem der kleine SUV X1 und der 1er seien gefragt, teilte BMW am Mittwoch mit. Weltweit stiegen die Auslieferungen von Fahrzeugen der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce im Mai um gut 5 Prozent auf über 208 000. Seit Januar verkauften die Münchner damit 988 000 Autos oder 5,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Größter Treiber war dabei der X1.

ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex legt kräftig zu - Aktie verliert trotzdem

ARTEIXO - Die Zara-Mutter Inditex hat einen erfolgreichen Start in ihr neues Geschäftsjahr hingelegt. Dank der Eröffnung neuer Filialen und Onlineshops konnte der spanische Textilkonzern seine Ergebnisse in den Monaten Februar bis April deutlich verbessern, wie er am Mittwoch in Arteixo mitteilte. An der Börse ging es für die Inditex-Aktien jedoch abwärts. Im frühen Handel verloren sie fast zwei Prozent an Wert. Seit Anfang Mai habe sich die Geschäftsdynamik etwas abgeschwächt, schrieb Analyst Richard Chamberlain von RBC Markets.

Gerry Weber mit ersten Erfolgen beim Umbau - Gewinneinbruch im Halbjahr

HALLE - Der Umbau beim angeschlagenen Modekonzern Gerry Weber hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 schwer auf dem Gewinn gelastet. Unter dem Strich brach der Überschuss von 3 Millionen auf 1,7 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Mittwoch in Halle mitteilte. Konzernchef Ralf Weber sprach jedoch von ersten Erfolgen auf der Kostenseite, sodass das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) vergleichsweise leicht um rund 3 Prozent auf 28,9 Millionen Euro zurückging. Wegen der Schließung von Filialen verringerte sich der Umsatz von November bis Ende April um 3,6 Prozent auf 427,8 Millionen Euro.

ROUNDUP: Leicht sinkende Rüstungsexporte - aber weiter Waffen für Nahost

BERLIN - Die Bundesregierung hat im ersten Drittel des laufenden Jahres weniger Rüstungsexporte genehmigt - die Zahlen bleiben aber auf einem hohen Niveau. Wie aus einer am Mittwoch vom Bundeskabinett gebilligten Übersicht für den Bundestag hervorgeht, wurden von Januar bis April Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern in Höhe von 2,42 Milliarden Euro erteilt. Im Vorjahreszeitraum waren es 3,3 Milliarden Euro. Die Opposition kritisiert, dass Deutschland weiter Waffengeschäfte etwa mit Saudi-Arabien und Katar mache - deren aktueller Konflikt ein möglicher Brandherd im Nahen Osten ist.

ROUNDUP 2: Uber-Chef Kalanick nimmt unbefristete Auszeit nach Skandalen

SAN FRANCISCO - Neuanfang beim teuersten Start-up der Welt: Uber-Chef Travis Kalanick nimmt eine unbefristete Auszeit, während der umstrittene Fahrdienst-Vermittler mehr Ordnung in sein Geschäft bringen will. Die Maßnahmen sollen auch für mehr Transparenz und Gleichberechtigung sorgen.

Air Berlin: Trotz hoher Schuldenlast weiter zahlungsfähig

LONDON/BERLIN - Die hoch verschuldete Fluggesellschaft Air Berlin ist nach eigener Darstellung weiter zahlungsfähig. "An unserer Aussage vom April "Die Liquidität des Unternehmens ist gesichert" hat sich nichts geändert", betonte Unternehmenschef Thomas Winkelmann am Mittwoch auf der Hauptversammlung in London. Die Voranfrage auf Prüfung einer Bürgschaft an die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Berlin gehöre "zu unserer vorausschauenden Unternehmensführung". "Wir loten alle Möglichkeiten aus - für alle Fälle", erklärte Winkelmann.

ROUNDUP/Ministerium: Keine automatische Kennzeichenerfassung zum Fahrverbot

STUTTGART - Kehrtwende im Hause von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne): Nach einem kritischen Medienbericht nimmt das Ressort Abstand von dem Gedanken, zur Überwachung von geplanten Fahrverboten für viele Diesel-Fahrzeuge automatisch Autokennzeichen zu erfassen. "Dieses Mittel wollen wir nicht einsetzen", sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Zielvorgabe verlängert: Deutsche Börse traut sich jetzt auch 2019 Wachstum zu

ESCHBORN - Die Deutsche Börse traut sich in den kommenden Jahren trotz der geplatzten Fusion mit der Londoner Börse ein hohes Plus beim Umsatz und Gewinn zu. Der Umsatz soll von 2017 bis 2019 jeweils durchschnittlich zwischen 5 und 10 Prozent zulegen, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Präsentation anlässlich einer Investorenkonferenz in London hervorgeht. Beim Gewinn wird ein Anstieg von 10 bis 15 Prozent erwartet. Damit verlängerte das Unternehmen die Ziele für beide Kennziffern um ein Jahr - bislang war das jeweilige Plus für das laufende und kommende Jahr in Aussicht gestellt worden.

ROUNDUP/'WiWo': Lufthansa-Aufsichtsratschef Mayrhuber geht schon im Herbst

DÜSSELDORF/FRANKFURT - Bei der Lufthansa steht einem Bericht zufolge noch in diesem Jahr ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates an. Als Nachfolger von Chefkontrolleur Wolfgang Mayrhuber wird laut "Wirtschaftswoche" der ehemalige Lufthansa-Finanzvorstand und frühere Merck-Chef Karl-Ludwig Kley gehandelt, der seit 2013 im Aufsichtsrat von Europas größter Fluggesellschaft sitzt.

ROUNDUP: Gerry Weber enttäuscht mit Gewinneinbruch - Erste Erfolge beim Umbau

HALLE - Der angeschlagene Modekonzern Gerry Weber bleibt trotz eines Gewinneinbruchs optimistisch und kann bei der Sanierung kleine Fortschritte vermelden. Vorstandschef Ralf Weber sprach bei der Vorlage der Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr 2016/17 am Mittwoch zwar von anhaltend schwierigen Marktbedingungen, aber auch von ersten Erfolgen auf der Kostenseite. Auch die modernisierten Kollektionen würden von den Privatkunden und den Großhandelspartnern zunehmend akzeptiert. Für das Gesamtjahr sieht sich der Konzern voll im Plan.

Weitere Meldungen -EU-Wettbewerbshüter prüfen Geschäftspraktiken von Nike -Evotec sichert sich Zugriff auf große Patientendatenbank in Großbritannien -ROUNDUP/EuGH-Urteil: 'Pflanzenkäse' darf nicht Käse heißen -Minister Schmidt für eigene Kennzeichnung veganer Produkte -Verizon schließt Übernahme des Yahoo-Webgeschäfts ab -EU schließt Verzögerungen bei Gas-Pipeline Nord Stream 2 nicht aus -GE will Transformation deutscher Industrieunternehmen voranbringen -Karstadt baut Online-Engagement aus -ROUNDUP/Mit fatalen Folgen: Wenn Schuldner zu spät beraten werden-Rolls-Royce startet Triebwerksproduktion für Airbus A350 bei Berlin -Gericht untersagt vorerst Betrieb eines DocMorris-Apothekenautomaten -EuGH stärkt Gegner von Online-Tauschbörsen wie The Pirate Bay

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

AXC0162 2017-06-14/15:20