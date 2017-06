Die More & More GmbH verzichtet beim Rückkauf ihrer Anleihe 2013/18 (WKN A1TND4) auf die Bedingung des Mindestannahmevolumens von 1 Million Euro. Das teilte das Starnberger Modeunternehmen heute mit. Das Rückkauf-Angebot soll wie geplant am Freitag, den 16. Juni 2017 um 18:00 Uhr, enden.

Refinanzierung der Anleihe?

Hintergrund: Die More & More GmbH bietet ihren Bondholdern seit dem 29. Mai einen Rückkauf der Anleihe bis zu einem Nennbetrag ...

