Verizon schließt Übernahme des Yahoo-Webgeschäfts ab. Yahoo ist also kein eigenständiges Unternehmen mehr. Die rund 4,5 Milliarden Dollar schwere Übernahme wurde gestern abgeschlossen. Yahoo-Chefin Marissa Mayer gab in einem Blogeintrag wie erwartet ihren Abgang bekannt. Erfahren Sie hier mehr... Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.