Pia Bradtmöller (J. P. Morgan AM): Deutsche Sparer in Zwickmühle aus Risikoaversion und Enttäuschung

Obwohl nur jeder fünfte Deutsche mit der Entwicklung seiner Sparprodukte zufrieden ist, bleibt die Bereitschaft, die "sicheren Anlagehäfen" zu verlassen, nach wie vor gering. Und das trotz der Erkenntnis, dass das Niedrigzinsumfeld mittelfristig anhalten wird.

Laut dem aktuellen Income-Barometer von J.P. Morgan Asset Management sind drei Viertel der Deutschen überzeugt, dass die Zinsen langfristig niedrig bleiben werden - 29 Prozent erwarten einen Zinsanstieg in zwei bis drei Jahren und 45 Prozent sogar erst in fünf Jahren. Doch die Hürde vom Sparer zum Anleger scheint fürviele zu hoch zu sein: 74 Prozent der Befragten schätzen sich als"sicherheitsorientiert" ein, davon sogar 49 Prozent als "sehrsicherheitsorientiert"; für sie ist es wichtiger, ihr Kapital zu erhalten, auchwenn es sie Rendite kostet. Lediglich 14 Prozent der Befragten trauensich dagegen zu, geringere (12 Prozent) oder sogar größere (2 Prozent)Schwankungen auszuhalten. Für das Income-Barometer von J.P. Morgan AssetManagement hat die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im 2. Quartal 2017repräsentativ 1.828 Frauen und Männer zu ihrem Spar- und Anlageverhalten, ihrerRisikobereitschaft, Gründen für und Zufriedenheit mit ihrem Anlageverhaltensowie ihren Einstellungen zu Zinsen, regelmäßigen Erträgen ("Income") undWünschen an eine gute Geldanlage befragt.

"Rational lässt essich nicht wirklich begründen, dass 78 Prozent der Befragten mit dem Ertragihrer Sparprodukte un-zufrieden sind, sie aber trotzdem lieber auf Renditeverzichten, als auf die Chancen der Kapital-markterträge zu setzen. Auch wenndiese zugegebenermaßen ein höheres Risiko aufweisen, heben sich dieMarktschwan-kungen ja gerade über die längeren Anlagezeiträume hinweg auf, wieZeitreihen belegen", erläutert Pia Bradtmöller, LeiterinMarketing und PR bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.

Gemäß der Befragung sind Sparprodukteauch nach rund 10 Jahren immer weiter sinkender Zinsen hoch im Kurs: 53 Prozentder Befragten besitzen Sparbücher, 38 Prozent nutzen eine Lebens- oderRentenversicherung, 29 Prozent legen in Tages- oder Festgelder an(Mehrfachantworten möglich). Lediglich 13 Prozent der Befragten gaben an,Investmentfonds zu nutzen, in Aktien direkt investieren gar nur neun Prozent."Dass mit 20 Prozent jeder Fünfte keine Antwort auf die Frage nach seinen Spar-und Anlageprodukten wusste unterstreicht, dass das Thema Geldanlage leider immernoch recht unpopulär und vielen sogar lästig ist", so Bradtmöller. Dabei seivielen Anlegern nicht bewusst, wie groß ihre Rentenlücke tatsächlich ausfallenwird, da die Lebenserwartung heute höher ist, als allgemein angenommen.





Aber warum besitzen vieleDeutsche keine Wertpapiere wie Fonds, Aktien oder Anleihen? Die Antwort istschlicht und ergreifend, dass mehr als die Hälfte der Deutschen das Themaeinfach nicht versteht, zeigt das Income-Barometer. Mit 35 Prozent hat zudemmehr als ein Drittel der Befragten Angst vor Schwankungen und Verlusten.Weiteren 17 Prozent sind die Kosten zu hoch. Und 12 Prozent gaben an, dassihnen die richtige Beratung fehlt (Mehrfachantworten möglich). "Diese Antworten zeigen eindrücklich, dass es nachwie vor Nachholbedarf bezüglich des Kapitalmarktwissens für die deutschenPrivatanleger gibt und bietet viele Anknüpfungspunkte für die Beratung",unterstreicht Pia Bradtmöller.





Angesichts der aktuellenZinssituation findet es fast die Hälfte der Befragten derzeit schlauer, größereAnschaffungen zu machen, als ihr Geld anzulegen (44 Prozent, Mehrfachantwortenmöglich). 19 Prozent sehen unabhängig vom Zinsniveau das Sparbuch oder Tagesgeldweiterhin als "erste Wahl". Und 18 Prozent wissen gar nicht erst, wie sie sichim aktuellen Zinsumfeld positionieren sollen. Es gibt aber auch Aussagen, diezeigen, dass rund die Hälfte der Deutschen gar nicht so wenig kapitalmarktaffinist: 29 Prozent der Befragten wünschen sich nämlich regelmäßige Zinsen oderAusschüttungen auf ihrem Konto. Weitere 11 Prozent bestätigen, dass sieWertpapiere bevorzugen würden, da Tages- und Festgelder gerade nichtseinbringen und noch einmal 10 Prozent sind auf der Suche nach einer Alternativezur klassischen Zinsanlage, die auch regelmäßige Ausschüttungen bietet.

Erschreckenderweise ist mit57 Prozent der Befragten mehr als der Hälfte der Deutschen nicht bekannt, dassAktien und Anleihen regelmäßige Erträge generieren. Eine Anlage, die dieseregelmäßigen Erträge bündelt und regelmäßig ausschüttet wäre für ein Viertelder Deutschen interessant, 8 Prozent der Befragten haben bereits einen Fondsmit regelmäßigen Ausschüttungen - neudeutsch "Income" - in ihrem Portfolio.

Auf die Frage, welcheWünsche die Deutschen an ihre Geldanlage haben, gab mit 49 Prozent fast dieHälfte "Sicherheit" und "tägliche Verfügbarkeit" an - dafür sind die Sparersogar bereit, auf Ertragschancen zu verzichten. 23 Prozent der Befragtenwünschen sich dagegen eine Geldanlage, die zusätzliches Einkommen in Form vonregelmäßigen Aus-schüttungen generieren kann. Während 14 Prozent der Befragtenerst in 5 Jahren über das Ersparte verfügen möchten und sich für diese ZeitKapitalwachstum wünschen, brauchen 17 Prozent ihr Geld erst in 8 Jahren undmöchten nicht nur, dass das Kapital wächst, sondern setzen zusätzlich aufZinseszins-erträge. "Der Zinseszinseffekt ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktorbei der Geldanlage. Wer seine Erträge weiter zur Anlage nutzt, statt das Geldauf dem Konto liegen zu lassen, wird einen massiven Unterschied bei derGesamtrendite erzielen - gerade bei langen Investmentzeiträumen", erläutert PiaBradtmöller.





Die Befragten wurden abschließend gefragt, wie sie 50.000 Euro nutzen würden, wenn diese zur freien Verfügung stünden. Mit 49 Prozent würde sich rund die Hälfte der Deutschen sofort Wünsche erfüllen, also auf Konsum setzen. Rund ein Drittel würde das Geld so sichern, dass die Kaufkraft erhalten bleibt - also konservativ anlegen -, während 12 Prozent einen reinen Kapitalerhalt "auf dem Papier" anstrebt - also klassisch sparen. Ein weiteres Drittel würde versuchen, das Geld durch Investments zu vermehren (Mehrfachantworten). Pia Bradtmöllers Fazit zum Income-Barometer: "Unsere aktuelle Befragung zeigt, dass viele Deutsche den Schritt vom Sparer zum Anleger noch scheuen, da sie Marktschwankungen fürchten und sich nicht u201afitu2018 für die Kapitalmärkte fühlen. Es gilt, ihnen durch eine gute Anlageberatung zu vermitteln, dass eine breite Streuung und eine intelligente Anlagestrategie das Schwankungsrisiko reduzieren hilft und gleichzeitig die Ertragschancen gesteigert werden." Für Sparer, die den Schritt zur aktiven Geldanlage gern gehen möchten, aber sich bisher nicht an die Materie herantrauen, bieten sich beispielsweise aktiv verwaltete, flexible Mischfonds an, die verschiedenste ertragsstarke Anlageklassen kombinieren. "Die Mischfonds bauen eine bequeme Brücke zum Kapitalmarkt, denn sie nehmen die u201aArbeitu2018 der Geldanlage ab und bieten schon mit kleinen Anlagebeträgen eine breit gestreute, transparente Lösung. Verbunden mit dem Investmentkonzept u201aIncomeu2018, also regelmäßigen Ausschüttungen, sind so transparente Erträge verbunden mit langfristigen Kurszuwächsen möglich - und das ist genau das, was sich die Deutschen laut dem Income-Barometer für die Geldanlage wünschen."

Zum J.P.Morgan Asset Management Income-Barometer

Im Auftrag von J.P. Morgan Asset Managementerstellt die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in unregelmäßigen Abständenein Income-Barometer. Die Umfrage erfolgte im 2. Quartal 2017 unter rund 1.800Frauen und Männern ab 20 Jahren, die repräsentativ für die Wohnbevölkerung inDeutschland sind. Die Studie erfasst das aktuelle Spar- und Anlageverhalten derDeutschen, ihre Risikobereitschaft, Gründe für und Zufriedenheit mit ihremAnlageverhalten sowie ihren Einstellungen zu Zinsen, regelmäßigenErträgen ("Income") und Wünschen an eine gute Geldanlage.

Wichtige Hinweise:

Beidiesem Dokument handelt es sich um Informationsmaterial. Sämtliche Prognosen,Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechnikenund -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P.Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan AssetManagement erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmtjedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. DieInformationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P.Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sichdaraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationenbereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. MorganAsset Management wider. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigenVerantwortung des Lesers.

J.P.Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäftvon JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit.Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründensowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werdenInformationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mitder EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst,gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auffolgender Website: http://www.jpmorgan.com/pages/privacy .

Herausgeberin Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch,Taunustor 1, 60310 Frankfurt.