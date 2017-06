Bisher ist es für Privatanleger gar nicht so leicht in Fintech-Unternehmen zu investieren. Es gibt inzwischen zwar eine dreistellige Anzahl an entsprechenden Firmen in Deutschland, doch die allermeisten sind nicht börsennotiert. Mit The Naga-Group eröffnet sich nun eine neue Möglichkeit. Das Hamburger Unternehmen plant für den 10. Juli die Erstnotiz im Börsensegment Scale.

Namhafte Investoren

Das erst 2015 gegründete Unternehmen hat bereits eine interessante Geschichte hinter sich. So konnte man mit der chinesischen Fosun-Gruppe einen Ankeraktionär (27,27%) gewinnen. Daneben halten die Gründer über die Zack Holding GmbH 26,49% der Aktien. Die Naga Group setzt dabei auf verschiedene technologische Projekte. So hat man mit der Trading-App SwipeStox bereits ein Produkt am Markt, dass den Börsenhandel mit Elementen von Sozialen Medien kombiniert. Bei den Kunden kommt die App offenbar an: im März belief sich das dort abgewickelte Handelsvolumen auf ordentliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...