In den vergangenen Wochen hat sich das Wertpapier des US-Elektroautoherstellers Tesla Motors nach Jahren einer Seitwärtskonsolidierung extrem stark gezeigt und eroberte sich von Woche zu Woche frische Rekordstände. Wie bereits in der letzten charttechnischen Besprechung vom 04. April 2017: "Tesla Inc. - Aktie löst mehrjährige Seitwärtsbewegung auf!" wurde das naheliegende Kursziel bei rund 360,00 US-Dollar bereits abgearbeitet. Doch in dieser Woche steigt die Aktie dynamisch weiter an und drückt sich an die nächsten Ziele rauf. Noch aber wurde eines der größeren Ziele nicht abgearbeitet, weshalb ein Long-Einstieg noch immer eine schöne und vermutlich schnelle Rendite bringen kann.

Mit Abarbeitung eines weiteren Zielbereichs bei 360,00 US-Dollar wurde ein neuer Meilenstein erreicht. Der Ausbruch über die jüngsten Hochs hat nun weiteres Kurspotential bis zur runden Marke von 400,00 US-Dollar entfaltet, darüber könnte es mit etwas Glück sogar bis an 415,00 US-Dollar weiter aufwärts gehen und macht ein Long-Investment noch immer attraktiv. Als Verlustbegrenzung für frische sowie bestehende Long-Positionen sollte nun das Niveau um 340,00 US-Dollar angesetzt werden. Deutlich eintrüben dürfte sich das Chartbild aber erst bei einem Rückfall unter das Niveau aus 2014 von 291,42 US-Dollar - in diesem Fall droht ein größerer Kursabschlag auf etwa 200,00 US-Dollar.

Einstieg per Market-Buy-Order: 375,95 US-Dollar

Kursziel: 400,00 / 415,00 US-Dollar

Stopp: < 350,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 25,95 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Tesla Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 375,95 US-Dollar; 15:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

