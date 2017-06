Er folgt auf Alfred Müller (65), der 27 Jahre lang Vertriebsleiter in Mulfingen war und ebm-papst weiterhin beratend zur Verfügung steht. David Kehler ist bereits seit knapp elf Jahren im Unternehmen tätig. Der 33-Jährige hat bereits Erfahrung als Vertriebsleiter der schwedischen Niederlassung und trug dort die Verantwortung für zwölf Mitarbeiter. Zuvor war er in Schweden als Projektingenieur für die Betreuung der skandinavischen Länder zuständig. Bereits in Deutschland war Kehler als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...