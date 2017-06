STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax zur Wochenmitte auf Rekordkurs

Fed Zinsentscheid am Abend

von Andreas Groß / Börse Stuttgart TV News Redaktion

Am Tag der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed bleiben die Anleger weiter in Kauflaune. Der Dax folgt dem Dow und klettert auf ein Rekordhoch. Auch die Techwerte haben sich erholt und die Ölpreise geben nach.

Marktbericht

Da eine Zinserhöhung der Fed um einen Viertelprozentpunkt als ausgemacht gilt, richtet sich die Aufmerksamkeit der Börsianer auf die begleitenden Äußerungen der US-Notenbanker. Investoren werden Aussagen zur Konjunktur und zur Inflation auf Hinweise zu Zeitpunkt und Tempo weiterer Zinserhöhungen abklopfen. Die Entscheidung wird gegen 20.00 Uhr MESZ bekanntgegeben. Auf der Unternehmensseite könnte unter anderem Air Berlin angesichts der Hauptversammlung in den Fokus rücken. Der Chef der Monopolkommission hat sich gegen eine staatliche Bürgschaft für die kriselnde Fluggesellschaft ausgesprochen.

Linde in Not: Katar schließt Produktion in Heliumwerken

Linde bekommt möglicherweise Probleme, denn Katar hat wegen der Sanktionen anderer arabischer Staaten die Produktion des Edelgases Helium in seinen beiden Fabriken gestoppt. Saudi-Arabien blockiert den Export des Gases über die Landgrenze. Katar ist hinter den USA der zweitgrößte Heliumproduzent. Auf die beiden Werke entfällt ein Viertel der globalen Produktion. Ein Sprecher des Industriegasekonzerns Linde sagte, man sei von dem Produktionsstopp betroffen. Zum Ausmaß äußerte sich die Firma zunächst nicht.

Gerry Weber mit Gewinneinbruch im Halbjahr

Der Umbau beim angeschlagenen Modekonzern Gerry Weber hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 schwer auf dem Gewinn gelastet. Unter dem Strich brach der Überschuss von 3 Millionen auf 1,7 Millionen Euro ein. Wegen der Schließung von Filialen verringerte sich der Umsatz um 3,6 Prozent auf 427,8 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr sieht sich Gerry Weber voll im Plan. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatzrückgang von 2 bis 4 Prozent und einem Ebitda zwischen 60 und 70 Millionen Euro, nach 77,3 Millionen ein Jahr zuvor.

Restaurant-Betreiber Vapiano will am 27. Juni an der Börse sein

Der Börsengang des Restaurant-Betreibers Vapiano wird bis zu 200 Millionen Euro schwer. Das Unternehmen legte die Preisspanne am Mittwoch auf 21 bis 27 Euro fest. Vapiano selbst sollen rund 85 Millionen Euro aus dem Verkauf von vier Millionen neuen Aktien zufließen, die in die Eröffnung neuer Restaurants und die mögliche Übernahme anderer Ketten gesteckt werden sollen. Das Unternehmen wird am oberen Ende der Spanne mit bis zu 634 Millionen Euro bewertet. Die Erstnotiz ist für den 27. Juni geplant.

Deutsche Post und Ford bauen Elektro-Transportfahrzeug

Die Deutsche Post und der Autohersteller Ford bauen einen Elektro-Transporter. Die Post erweitert damit ihre Modellpalette an Elektrofahrzeugen. Auf Basis des Fahrgestells des Ford Transits soll ein Elektro-Transporter entstehen, der größer ist als die bisher gefertigten Modelle. Die Produktion solle bereits im nächsten Monat beginnen. Bis Ende 2018 sollen mindestens 2500 dieser neuen Fahrzeuge bei der Post zum Einsatz kommen. Damit steige das Gemeinschaftsprojekt zum größten Produzenten batterieelektrischer mittelschwerer Lieferfahrzeuge in Europa auf.

Börse Stuttgart TV

Es war ein kleiner Schock für manchen Anleger. Die Tech-Werte in den USA standen am Freitag und auch zu Wochenbeginn massiv unter Druck. Mittlerweile scheint der zwar erste Schock verdaut, doch viele Anleger fragen sich: War es das schon? Haben wir einfach eine gesunde Konsolidierung gesehen oder vielleicht doch den Beginn einer größeren Korrektur? Ulrich W. Hanke, Börsenstratege und Herausgeber von boersianer.info, bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=14195

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment Index zeigt heute relativ stabil nach unten. Das Stimmungsbarometer liegt am Nachmittag gut 50 Punkte im Minus. drei von vier Anleger gehen also davon aus, dass der Dax schwächer tendieren wird als zurzeit. Calls werden verkauft, gesucht sind Puts.

Trends im Handel

Nach einem Tag Pause werden Calls auf den französischen Baukonzern Vinci wieder gekauft. Nach Aussagen von Händlern sind das die Nachwehen der Empfehlung eines Börsenbriefs vom Montag.

Auch hinter dem starken Interesse an Calls auf Dialog Semiconductor sehen Händler eine Empfehlung.

Auch bei SAP scheinen Anleger der Meinung zu sein, dass die "Tech-Delle" nur von kurzer Dauer war und bereits wieder vorbei ist. Eine entsprechende Empfehlung lässt Anleger bei Calls zugreifen.

Disclaimer: Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0194 2017-06-14/16:43