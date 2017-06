EYEMAXX startet neues Immobilienprojekt in Deutschland im Volumen von 170 Mio. Euro

DGAP-Ad-hoc: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges EYEMAXX startet neues Immobilienprojekt in Deutschland im Volumen von 170 Mio. Euro 14.06.2017 / 17:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EYEMAXX startet neues Immobilienprojekt in Deutschland im Volumen von 170 Mio. Euro

Aschaffenburg, den 14.06.2017 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) startet ein weiteres großvolumiges Immobilienprojekt in Deutschland. Gemeinsam mit dem Partner DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG soll in der Gemeinde Schönefeld südlich von Berlin ein Wohn- und Büro-Immobilienprojekt im Volumen von rund 170 Mio. Euro realisiert werden. Dafür wurde ein Joint Venture gegründet, an dem EYEMAXX mit 50,1 Prozent und DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG mit 49,9 Prozent beteiligt ist. Gemeinsam wollen die Joint-Venture-Partner auf einem etwa 73.000 Quadratmeter großen Areal östlich des Ortskerns von Schönefeld 17 Gebäude mit 450 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von über 29.300 Quadratmetern errichten. Darüber hinaus sind Büroflächen von ca. 23.400 Quadratmetern sowie rund 690 Stellplätze geplant. Der Kaufvertrag für das Grundstück, auf dem die Objekte entstehen sollen, wurde bereits unterschrieben. Für einen Teil des Projekts, das heißt für die Umsetzung von ca. 6.000 Quadratmetern Wohnfläche und ca. 4.000 Quadratmetern Bürofläche, liegt bereits ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Mit der Baugenehmigung für diese erste Phase des Projekts wird bis zum Frühjahr 2018 gerechnet. Die Fertigstellung dieses Abschnitts ist für Frühjahr 2020 vorgesehen. Das gesamte Projekt, bei dem EYEMAXX mit einer Eigenkapitalrendite im mittleren zweistelligen Prozentbereich rechnet, soll schrittweise bis zum Jahr 2022 abgeschlossen

sein. Kontakt Investor Relations / Finanzpresse Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus edicto GmbH eyemaxx@edicto.de Telefon: +49 69 90550556

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Das neue Projekt 'Komponistenviertel' in Schönefeld befindet sich in einem neuen Stadtentwicklungsgebiet, direkt angrenzend an Berlin. Es ist das zweitgrößte Immobilienprojekt der Firmengeschichte von EYEMAXX. Nur das 'Postquadrat' in Mannheim mit einem Volumen von über 170 Mio. Euro überschreitet das Volumen des neuen Projekts. Die Projektpipeline von EYEMAXX wird dadurch auf über 550 Mio. Euro ausgebaut.

Das Grundstück, auf dem die neuen Wohn- und Büroimmobilien errichtet werden sollen, liegt außerhalb der Lärmkorridore, nördlich des Flughafens Schönefeld und unweit der S- und Regionalbahn nach Berlin und in das Berliner Umland. Auch der ICE-Bahnhof direkt am Flughafen-Terminal ist in der Nähe. Darüber hinaus ist das Areal an die Autobahnen A113 und A10 angeschlossen.

Dr. Michael Müller, CEO der EYEMAXX Real Estate AG, erläutert: 'Wir wachsen mit dem Projekt in Schönefeld in eine neue Dimension und können unsere Pipeline dadurch erheblich erweitern. Bei dem Vorhaben profitieren wir von dem erwarteten steigenden Bedarf an Wohnungen sowie an gewerblichen Flächen wie Büros in Schönefeld. Denn Experten sehen durch die Eröffnung des neuen Flughafens Berlin Brandenburg in Schönefeld noch einmal einen deutlichen Wachstumsschub für die Region. Zahlreiche Firmen haben sich bereits jetzt im Umfeld des Flughafens angesiedelt.'

Martin Rasch, CEO der Deutsche Immobilien Entwicklungs AG, erläutert: 'Wir freuen uns sehr, dieses Großprojekt in Schönefeld mit einem so erfahrenen und kompetenten Partner wie die EYEMAXX Real Estate AG umzusetzen. Die bei dem Projekt geplanten Wohn- und Bürogebäude entstehen in einer wachstumsstarken Region in sehr guter Lage und Großstadtnähe, so dass wir mit einer hohen Nachfrage nach den Objekten rechnen.'

Über die EYEMAXX Real Estate AG Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf mittlerweile über 550 Mio. Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.

Über die DIE AG Die DIE AG entwickelt, baut und vermarktet Immobilien für den Geschossmietwohnungsbau sowie für Büros und Gewerbe. Gegründet im Februar 2015, verfügt die Geschäftsführung über eine jahrzehntelange Erfahrung aus Projektentwicklungen mit einem Volumen von über einer Milliarde Euro. Das Unternehmen steht für modernes und urbanes Wohnen auf der Grundlage effizienter Wohnraumlösungen mit flächenoptimierten Grundrissen und moderner Ausstattung.

14.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG Auhofstraße 25 63741 Aschaffenburg Deutschland Telefon: +43. 2235. 81 071 -0 Fax: +43. 2235. 81 071 715 E-Mail: office@eyemaxx.com Internet: www.eyemaxx.com

ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1MLWH7, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , WKN: A0V9L9, A1MLWH, A1TM2T, A12T37 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

583137 14.06.2017 CET/CEST

ISIN DE000A0V9L94 DE000A1MLWH7 DE000A1TM2T3 DE000A12T374

AXC0202 2017-06-14/17:09