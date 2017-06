Die Bastei Lübbe AG erweitert ihr Vorstandsteam: Ulrich Zimmermann als neuer Finanzvorstand bestellt

Die Bastei Lübbe AG erweitert ihr Vorstandsteam: Ulrich Zimmermann als neuer Finanzvorstand bestellt

Köln, 14. Juni 2017 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Bastei Lübbe AG erweitert ihren Vorstand: Mit Wirkung zum 19. Juni 2017 wird Ulrich Zimmermann zum neuen Vorstand der Gesellschaft bestellt. Den entsprechenden Beschluss hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft heute einstimmig gefasst. Zimmermann wird das Ressort "Finanzen" verantworten und ergänzt das bisherige Vorstandsteam um Thomas Schierack (Vorstandsvorsitzender), der die Bereiche Recht, Personal, Digital und IT betreut, und Klaus Kluge, der die Bereiche Programm, Vertrieb, Marketing und Presse betreut.

Ulrich Zimmermann verfügt über langjährige Erfahrung als Finanzvorstand im börsennotierten Mittelstand und bringt umfassende und wertvolle Kenntnisse bei der Steuerung von Beteiligungsunternehmen mit. Der 1962 in Hannover geborene diplomierte Wirtschaftsingenieur war zuvor insgesamt 18 Jahre lang in leitender Position bei der Hawesko Holding AG tätig, seit 2007 und bis zu seinem Ausscheiden im Juli 2016 als Mitglied des Vorstands (Ressort "Finanzen"). Zuvor arbeitete er ebenfalls in Führungspositionen für große Unternehmen, darunter die Citizen Watch Europe GmbH sowie die Deutsche Lufthansa AG.

Mit der Erweiterung des Vorstands trägt die Bastei Lübbe AG dem deutlich gewachsenen Aufgabenumfang Rechnung: "Wir sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen, organisch und durch Zukäufe wie beispielsweise die BuchPartner GmbH. Das Spektrum an Aufgaben und Herausforderungen ist dadurch ebenfalls viel größer geworden - auch für den Vorstand. Mit der Erweiterung des Teams wird dem Rechnung getragen", erläutert Robert Stein, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Vorstandschef Thomas Schierack freut sich auf die Zusammenarbeit: "Mit Ulrich Zimmermann können wir einen sehr renommierten Finanzvorstand als neuen Kollegen begrüßen. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem erweiterten Vorstandsteam unsere strategischen Wachstumspläne nun noch effizienter umsetzen können."

Über die Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist eine international agierende Mediengruppe mit Sitz in Köln. Die Geschäftstätigkeit fokussiert sich auf die Entwicklung und Lizensierung von Inhalten, die physisch und digital weltweit vertrieben werden. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören im Segment "Buch" das klassische Verlagsgeschäft sowie die periodisch erscheinenden Rätsel- und Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien. Neben der Produktion von tausenden Audio- und eBooks gehören zum Unternehmensbereich "Digital" auch die Beteiligungen an der Selfpublishing-Plattform "BookRix" und dem renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment". Vervollständigt wird die digitale Wertschöpfungskette der Bastei Lübbe AG durch die Beteiligung am Onlineshop "beam-ebooks.de" sowie der neuen und international einzigartigen Unterhaltungsplattform "oolipo". Die Beteiligungen Daedalic Entertainment, BookRix, oolipo, Beam Shop, JV USA und Bastei Media werden seit Januar 2016 in der Bastei Ventures GmbH zusammengefasst.

Mit einem Jahresumsatz von rund 104,9 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2015/2016) ist die Bastei Lübbe AG das größte mittelständische Familienunternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden.

