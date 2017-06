Neu-Delhi (ots/PRNewswire) -



Indische Migranten auf der ganzen Welt können jetzt Echtzeit-Überweisungen auf jedes beliebige Bankkonto tätigen, um Geld an ihre Familie und Freunde zu Hause zu senden



TerraPay (http://terrapay.com/), der weltweit erste Switch für mobile Überweisungen, hat sich mit YES BANK (https://www.yesbank.in/), Indiens viertgrößter Bank im Privatsektor, zusammengeschlossen, um internationale Überweisungen auf indische Bankkonten in Echtzeit zu ermöglichen. Der Dienst basiert auf TerraPays Transaktionsabwicklungplattform (Clearing und Settlement), und die Partnerschaft macht Geldüberweisungen auf jedes beliebige Bankkonto schneller und bequemer.



TerraPay und YES BANK haben eine Rupee Drawing Arrangement unterzeichnet, die vorsieht, dass TerraPays Netzwerkpartner Echtzeit-Überweisungen auf indische Bankkonten aus dem Ausland tätigen können. Damit können indische Migranten auf der ganzen Welt jederzeit eine angeschlossene TerraPay-Servicestelle aufsuchen und Echtzeit-Überweisungen auf ein Bankkonto tätigen, um Geld an ihre Familie und Freunde zu Hause zu senden. Bei Bankkonten, die nicht von YES BANK geführt werden, zahlt YES BANK die Mittel über den Echtzeit-Zahlungsdienst aus, auch bekannt als IMPS. Der Service steht rund um die Uhr zur Verfügung.



Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay, kommentierte: "Indien ist der weltgrößte Empfänger von Überweisungen. Laut Berichten der Weltbank sendeten indische Migranten im Geschäftsjahr 2016/2017 62,7 Mrd. USD, mehr als der Zufluss ausländischer Direktinvestitionen (FDI) nach Indien. Diese Überweisungen der indischen Diasporagemeinde haben enorm zur makro- und mikroökonomischen Entwicklung des Landes beigetragen. Durch die Partnerschaft mit YES BANK können wir die Migranten unterstützen, indem wir reibungslose Echtzeit-Überweisungen 24X7 ermöglichen."



Arun Agrawal, Group President und Global Head, International Banking, YES BANK , kommentierte: "Seit ihrer Gründung hat sich YES BANK stark mit Innovation und Technologie beschäftigt, um das Bankgeschäft in Indien zu revolutionieren. Wir freuen uns über die Kooperation mit TerraPay, um Migranten eine bequeme, bargeldlose Überweisungsoption für Geldtransfers nach Indien anzubieten. Dieser 24x7-Service stützt sich auf YES BANKs hochmoderne API-Banking-Plattform und herausragende Sicherheitsprotokolle und wird den granularen Devisenzufluss nach Indien maßgeblich voranbringen."



Informationen zu TerraPay



TerraPay ist der weltweit erste Switch für mobile Überweisungen und agiert als Dienstleister für die globale Transaktionsabwicklung (Clearing und Settlement) für E-Wallets. Über eine Interoperabilitäts-Engine können Kunden Echtzeit-Transaktionen über verschiedene Bezahlinstrumente, Plattformen und Regionen beauftragen und annehmen. Das Unternehmen glaubt an die Vormachtstellung von Mobilgeräten und errichtet eine Infrastruktur für den digitalen Zahlungsverkehr mit dem Ziel, dass Benutzer Geld an jedes beliebige Mobilgerät senden können.



TerraPay ist ein B2B-Unternehmen und wurde von Mahindra Comviva aufgelegt, ein Weltmarktführer bei Lösungen für mobile Finanzdienstleistungen und Teil der 18 Mrd. USD schweren Mahindra Group. Das Unternehmen ist in verschiedenen Gerichtsbarkeiten registriert und reguliert. In GB unterliegt es der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA).



Informationen zur YES BANK



YES BANK, Indiens viertgrößte Bank im Privatsektor mit einer flächendeckenden indischen Präsenz über alle 29 Bundesstaaten und 7 Unionsterritorien mit Hauptsitz im LPID (Lower Parel Innovation District) von Mumbai, ist das Ergebnis des professionellen und unternehmerischen Engagements ihres Gründers, Rana Kapoor, und des Top-Managementteams, die eine qualitäts-, kunden- und dienstleistungsorientierte, private indische Bank aufbauen wollten, die indische Zukunftsunternehmen bedient.



YES BANK hat sich internationale Best Practices sowie die höchsten Standards bezüglich Servicequalität und operativem Leistungsniveau zu eigen gemacht und bietet seinem geschätzten Kundenkreis umfassende Lösungen für Bank- und Finanzgeschäfte an.



Das Bankgeschäft der YES BANK basiert auf einem wissensgestützten Ansatz und dem Ziel, seinen Bankkunden im Einzelhandels-, Unternehmens- und aufstrebenden Unternehmenssektor ein herausragendes Kundenerlebnis anzubieten. YES BANK ist auf dem besten Weg, zur bevorzugten indischen Bank für den professionellen Sektor zu werden. Sie hat sich das langfristige Ziel gesetzt, bis 2020 zu "Indiens bester Großbank" zu werden.



